الأردن يعدل شروط منح الجنسية والإقامة

عمَان (CNN)-- عدّلت الحكومة الأردنية، الأحد، شروط الجنسية الأردنية والإقامة على أراضيها في خطوة تهدف من خلالها المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الانباء الرسمية الأردنية "بترا".

وحددت الحكومة، في البيان، شروط منح الجنسية الأردنية للمستثمر من أهمها إيداع مبلغ بقيمة مليون دولار أمريكي لدى البنك المركزي الأردني لمدة 3 سنوات من دون فوائد، فيما رفعت قيمة الاستثمار من خلال شراء الأسهم في شركات أردنية ليصبح 1.5 مليون دولار أمريكي من مليون دولار سابقًا.

وسبق للحكومة الأردنية أن أجرت عدة تعديلات على أسس منحة الجنسية للمستثمرين في العامين 2018 و2019، تضمنت فترات زمنية أطول وقيم أعلى لودائع البنك المركزي.

والأردن هي آخر الدول في تحديث شروط منح الجنسية والإقامة، بعد أن أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي، عن تنوع خيارات الإقامة لجذب المهارات الجديدة التي من شأنها أن تحفز النمو الاقتصادي في البلاد.