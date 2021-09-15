ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 9.2%.. وتركيا تتصدر القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت "نايت فرانك"، شركة الاستشارات العقارية المستقلة مؤشر الأسعار العالمية لتتبع أداء 55 سوقًا رئيسيًا عقاريًا حول العالم، باستخدام بيانات رسمية من البنوك المركزية أو مكاتب الإحصاء الوطنية في كل دولة.

وبناء على نتائج التقرير، تواصل الطفرة السكنية التي سببها الوباء بارتفاع الأسعار بمعدل سنوي بلغت نسبته %9.2 عبر 55 دولة وإقليم حتى يونيو 2021. في حين وصل معدل نسبة الارتفاع السنوية في 10 من اقتصاديات الدول المتقدمة إلى %12.

تصدرت تركيا الترتيب السنوي بأعلى نسبة ارتفاع سنوية بلغت %29.2، حيث شملت القائمة مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الرئيسية كنيوزلندا بنسبة ارتفاع سنوية بلغت %25.9 والولايات المتحدة (%18.6) وأستراليا (%16.4) وكندا (%16) وروسيا (%14.4).

وفي المقابل شهد سوقان انخفاضًا سنوًيا في الأسعار حتى يونيو 2021، وهما الهند وإسبانيا. وهي بذلك أقل الاسواق التي سجلت تراجعاً في الأسعار العالمية منذ بدء إصدار "الرقم القياسي لأسعار العقارات السكنية" في 2008.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على قائمة الدول الـ 10 الأولى المصنفة بأعلى نسب الارتفاع السنوي في أسعار العقارات السكنية بحسب تصنيف "مؤشر أسعار المنازل العالمية" في الربع الثاني من 2021