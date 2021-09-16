دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع إجمالي الناتج المحلي السعودي في الربع الثاني من العام بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وفقاً لتقديرات نشرتها الهيئة العام للاحصاء السعودية.

وعزت الهيئة ذلك إلى ارتفاع ناتج القطاع غير النفطي بنسبة 8.4%، حيث بلغت نسبة نمو القطاع الخاص 11.1%.

وتسعى السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى تقليص اعتمادها على النفط عبر تنويع اقتصادها.

ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، شهدت المملكة في الربع الثاني من العام 2021 معدلات نمو إيجابية للأنشطة الاقتصادية مقارنة بالربع نفسه من العام 2020 باستثناء أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي.

أمّا أنشطة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق فحققت نموًا بلغت نسبته %16.9 مقارنة بمعدل نمو في الربع الأول من العام بلغ %5.4.

يليها أنشطة الصناعات التحويلية، ما عدا تكرير الزيت الذي سجّل نمواً وصلت نسبته إلى %15.3 في الربع الثاني مقارنة مع معدل نمو بنسبة %8.9 في الربع الأول من 2021.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على التغير السنوي لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية من الربع الأول من 2020 حتى الربع الثاني من 2021.