نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أغلقت أسواق الأسهم الأمريكية على تراجع حاد الاثنين، بعد ان أدت أزمة ديون "ايفر غراند"، ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، إلى شعور بعدم الارتياح لدى المستثمرين الأمريكيين.

وسجل مؤشر "أس اند بي" (S&P) أسوأ أداء له منذ أيار/مايو وكان الأداء الأسوأ لناسداك منذ تموز/ يوليو.

وظلت الأسهم متراجعة طوال اليوم، فيما هبط سهم الداو أكثر من 970 نقطة، في أدنى مستوى له.

وشهد السوق بعض الانتعاش قبل الإغلاق، ولكن شهدت الجلسة الكثير من التراجع.

وقال البيت الأبيض إنه يراقب الأسواق وشدد بأن أعمال ايفرغراند "تتركز بشكل كبير في الصين."

ومن المفترض أن تسدد "ايفرغراند" فوائد على بعض القروض الاثنين بحسب وكالة بلومبرغ. وتعاني الشركة العقارية الصينية من مشاكل في إدارة ديونها البالغة 300 مليار دولار.

وتراجعت أسهم ايفرغراند باكثر من 10% في هونغ كونغ.