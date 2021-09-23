وكالة الطاقة الدولية تحث روسيا على تزويد أوروبا بمزيد من الغاز

لندن، (CNN Business)-- دعت "وكالة الطاقة الدولية" روسيا إلى زيادة امدادات الغاز الطبيعي الى أوروبا للمساعدة في التخفيف من حدة ارتفاع اسعار الطاقة.

وأشارت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أنّ روسيا تفي بالتزاماتها التعاقدية الطويلة الامد مع الزبائن الأوروبيين إلا أن صادراتها منخفضة مقارنة بمستويات العام 2019. تعتبر روسيا المزود الاكبر من الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وأضافت الوكالة في بيان صحفي أنها تعتقد بأن روسيا قد يمكنها القيام بالمزيد من حيث زيادة الغاز المتوفر إلى أوروبا والحرص على أن يصل المخزون إلى مستويات كافية في موسم التدفئة في الشتاء المقبل. "وهي أيضاً فرصة بالنسبة إلى روسيا لتعزز موثوقيتها في السوق الأوروبي."

وتأسست وكالة الطاقة العالمية في العام 1974 وهي تحرص على مراقبة السوق والانتقال إلى مصادر للطاقة أكثر استدامة.

وارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير في أوروبا نتيجة انخفاض المخزون وانتعاش الطلب من آسيا بوجه الخصوص وامدادات روسيا المنخفضة. وتشمل العوامل الاخرى شتاءً بارداً بشكل خاص وموسم تدفئة طويل في أوروبا في العام الماضي فضلاً عن تراجع انتاج الطاقة من الرياح في الاسابيع الماضية، بحسب الوكالة. وأدى ارتفاع أسعار الغاز والفحم والكربون في أوروبا الى ارتفاع أسعار الكهرباء إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عشرة اعوام.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن تحميل ارتفاع أسعار الغاز على الانتقال الى الطاقة النظيفة غير دقيق ومضلل، مضيفا: "يعتبر حسن إدارة الانتقال الى طاقة نظيفة حلاً للمشاكل التي نراها في أسواق الغاز والكهرباء اليوم وليس سبباً لها."