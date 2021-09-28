هذه الدول الأعلى بعدد المليارديرات في العالم.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لقد كان عام 2021 جيدًا بالنسبة للعديد من أصحاب المليارات حول العالم. فوفقًا لمجلة فوربز وصل عدد أصحاب المليارات إلى أرقام قياسية بلغت 2,755 مليارديرا في 70 دولة اعتبارًا من مارس 2021، مقابل 2,095 مليارديرًا في عام 2020.

وبناء على لائحة فوربز التي تصنف الدول الأعلى بعدد أصحاب المليارات، وضح أن ما يقرب من نصف الأشخاص في القائمة ينحدرون من أمريكا والصين. لتحتل أمريكا رأس القائمة بعدد أصحاب المليارات، ليصل عددهم إلى 724، الأعلى مما بلغ في 2020 وهو 615. وأما الصين فقد اكتسبت 239 مليارديرًا منذ مارس 2020، ليصل إجمالي عدد المليارديرات إلى 626.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على التغير في عدد أصحاب المليارات في 2021 مقارنة مع العام السابق.