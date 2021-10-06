نيويورك (CNN Business) -- عادت عملة بيتكوين، ولديها داعم جديد بارز.

ارتفع سعر العملة المشفرة الأكثر قيمة في العالم بنحو 10٪ صباح الأربعاء إلى حوالي 55 ألف دولار، بعد أنباء عن امتلاك شركة الاستثمار التي أسسها الملياردير جورج سوروس، بيتكوين.

يشاع أن سوروس، المشهور بجني أموال طائلة من استثمارات العملات التقليدية، كان يتداول في عملة البيتكوين خلال الأشهر القليلة الماضية.

يأتي ارتفاع عملات البيتكوين بعد يوم واحد من ارتفاع الأسعار فوق 50 ألف دولار لأول مرة في غضون أربعة أسابيع.

وفي مقابلة في قمة بلومبرغ إنفست العالمية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال رئيس إدارة صناديق سوروس المالية، دون فيتزباتريك، إن البيتكوين لديها المزيد من الإمكانات طويلة المدى: "لست متأكدًا من أن البيتكوين يُنظر إليه على أنه تحوط من التضخم هنا فقط. لقد عبرت الهوة إلى الاتجاه السائد".

وأخبر فيتزباتريك بلومبرغ أن إدارة صندوق سوروس تمتلك "بعض العملات ... لكن ليس كثيرًا".

ارتفعت عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة بشكل حاد هذا العام، على الرغم من المخاوف بشأن حملة قمع في الصين وإمكانية فرض لوائح أكثر صرامة في الولايات المتحدة. هذا بفضل عوامل مثل ارتفاع أسعار الفائدة وحقيقة أن المزيد من الشركات المالية الكبرى تستثمر في العملات الرقمية.

عادت قيمة جميع عملات البيتكوين المتداولة الآن إلى ما يزيد عن 1 تريليون دولار - أكثر من القيمة السوقية لـفيسبوك. وتمثل جميع العملات المشفرة المتداولة مجتمعة 2.3 تريليون دولار، بما يتوافق مع القيمة السوقية للأسهم الأعلى قيمة لشركة أبل.

وأصبحت السلفادور مؤخرًا أول دولة تتبنى عملة البيتكوين كعملة قانونية. ويجادل عشاق بيتكوين بأن العملة المشفرة يجب أن ترى فوائد على المدى القريب من ضغوط التضخم وعوائد السندات المرتفعة، حيث تفقد العملات الورقية المدعومة من الحكومة مثل الدولار واليورو والين بعض قوتها الشرائية مع ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، أعرب العديد من قادة الأعمال والمستثمرين البارزين عن ترددهم في تبني عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. ويواصل الملياردير الضخم وارين بافيت انتقاد البيتكوين. وكذلك فعل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase في ظهوره الأخير في برنامج Axios HBO التلفزيوني.

لكن حقيقة أن مكتب عائلة سوروس، الذي يدير الأموال لصالح الملياردير، أصبح لديه الآن بعض الملامح في لعبة العملات المشفرة مما يزيد من شرعية هذا القطاع.