نيودلهي، الهند (CNN)-- أعلنت الحكومة الهندية، الجمعة، بيع شركة الخطوط الجوية الهندية، التي تديرها الدولة، لمالكها الأصلي تاتا سونز، بعد فوزها بعرض بقيمة 2.3 مليار دولار.

شاركت مجموعة تاتا، التي باعت شركة الطيران للحكومة منذ عقود، في عملية مناقصة مفتوحة أطلقتها الحكومة. ولن تشمل الصفقة أصولا من الأراضي والمباني تقدر قيمتها بنحو 1.9 مليار دولار، حيث ستبقى في يد الحكومة.

بدأت عملية سحب الاستثمار من شركة طيران الهند في عام 2017. وظلت شركة الطيران على قيد الحياة مع خطة إنقاذ بقيمة 4.5 مليار دولار من قبل الحكومة الهندية في عام 2012، وفشلت عدة محاولات لبيع السيطرة الجزئية إلى كيان خاص.

في عام 2018، ورد أن الشركة تحملت ديونًا تقارب 5 مليارات دولار.

ستمتلك مجموعة تاتا حصة بنسبة 100 في المائة في شركة طيران الهند وشركتها الفرعية Air India Express وحصة 50% في مشروع الخدمات الأرضية، وفقًا لبيان صحفي.

"في مجموعة تاتا، يسعدنا الإعلان عن الفائزين بمناقصة AIR INDIA"، قال ناتاراجان شاندراسيكاران، رئيس مجلس إدارة شركة تاتا سونز، في بيان صحفي.

وأضاف: "هذه لحظة تاريخية، وسيكون امتيازًا نادرًا لمجموعتنا أن تمتلك وتدير شركة الطيران التي تحمل علم الدولة".

وتمتلك شركة طيران الهند حاليًا أسطولًا مكونًا من 141 طائرة و13500 موظف دائم ومتعاقد.