عطل جديد في انستغرام.. وتعليق من فيسبوك عبر تويتر

مسرّبة معلومات: فيسبوك ستخسر الأموال إذا قاموا بإصلاح الخوارزميات.. وهذا ما حاولوا إخفاءه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبلغ مستخدمو موقع انستغرام، الجمعة، عن وجود صعوبات في الوصول إلى الشبكة الاجتماعية.

وقالت شركة فيسبوك، المالكة لانستغرام، في حسابه عبر تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وأضافت: "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ونعتذر عن أي إزعاج".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.

وقال حساب دعائي لانستغرام، في حسابه في تويتر: "نعلم أن بعضكم قد يواجه بعض المشكلات في استخدام انستغرام في الوقت الحالي. نحن آسفون للغاية ونعمل بأسرع وقت ممكن لإصلاحه".

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix.

ويأتي العطل ضمن أسبوع من الأزمات لفيسبوك، حيث عانى نفسه وانستغرام وواتساب من أطول فترة انقطاع للخدمة منذ 13 عامًا، ودامت لأكثر من 6 ساعات.