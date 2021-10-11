أسهم "أكوا باور" ترتفع بالنسبة القصوى في أول يوم تداول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجلت أسهم شركة الطاقة والمياه السعودية "أكوا باور"ارتفاعاً بالحد الاقصى بنسبة 30% في أول يوم تداول لها في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وقال ثامر السعيد، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة مضاء السعودية: "الإقبال كبير على أكوا باور، لاحظنا حتى خلال جلسة التداول اليوم كان هناك انخفاض بنسبة 2% على مؤشر تداول ورغم ذلك بقيت أكوا باور على النسبة القصوى مرتفعة". وعزا ذلك إلى اهتمام المستثمرين بنمو أعمال الشركة في قطاع المياه والطاقة.

وكان رئيس "أكوا باور" التنفيذي بادي بادماناثان قال في مقابلة مع CNN بالعربية إن الاكتتاب العام الأولي سيجعل الشركة أقوى وسيسمح لها بالتوسع.

ويملك صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السعودي 50% من أكوا باور. ولكن بعد أن طرحت الشركة 11.1% من أسهم الشركة للاكتتاب العام ستنخفض الحصة التي يملكها الصندوق والملاك الآخرون، بحسب ما صرح به بادماناثان في المقابلة.

وتسعى الشركة إلى المشاركة في استثمارات الطاقة المتجددة في السعودية التي أعلنت عن سعيها إلى إنتاج 58.7 (GW) غيغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة ضمن خططها لإنتاج الكهرباء من مصادر أخرى غير الوقود السائل التي تفضل تصديره للأسواق العالمية.