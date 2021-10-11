دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)–أصدرت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021. قيمت مستوى الابتكار لاقتصاد 132 دولة وسلطت الضوء على بعض المعايير مثل رأس المال البشري والمؤسسات والتكنولوجيا والإنتاج الإبداعي بالإضافة إلى تطور السوق والأعمال.

ومن بين الدول العربية، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 33 على القائمة عالمياً، والأول عربياً،تبعتها السعودية في المركز الـ 66 عالمياً، والثاني عربياً، وقطر في المركز الـ68 عالمياً والثالث عربياً.

تصدرت سويسرا التصنيف برصيد 65.5 نقطة من 100 نقطة، وهي المرة الحادية عشرة التي تُمنح فيها لقب الريادة عالميًا في مجال الابتكار. وأتت السويد في المركز الثاني بينما الولايات المتحدة في المركز الثالث.

وأحرزت كوريا الجنوبية تقدماً ملحوظاً، حيث انتقلت من المرتبة 10 في عام 2020 إلى المرتبة 5 في عام 2021.

تعرّفوا أكثر إلى ترتيب الدول العربية من حيث الابتكار في الإنفوغرافيك أعلاه: