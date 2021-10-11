"قطر للبترول" تغير اسمها إلى "قطر للطاقة"

نشر الاثنين ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2021

العلامة التجارية لقطر للطاقة في مؤتمر صحفي أقيم في الدوحة الاثنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غيرت شركة "قطر للبترول" اسمها إلى "قطر للطاقة" لتعكس بذلك التوجه العالمي نحو التحول إلى مصادر للطاقة أقل ضرراً للبيئة.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء القطريةK قال سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة": "في نقطة تحول رئيسية في تاريخنا، يسعدنا الإعلان أن قطر للبترول قد أصبحت اليوم قطر للطاقة. وبعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة".

وأضاف: "ستستمر قطر للطاقة بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم، وبلعب دورها كشريك فاعل وأساسي للوصول على أفضل الحلول في التحول العالمي الجاري حاليا إلى طاقة منخفضة الكربون".

وقطر هي أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال. وهو غاز يتم تبريده كي تسهل عملية شحنه في البواخر.

وتسعى شركات الطاقة العالمية لخفض انبعاثات الكربون ضمن جهود دول العالم لمحاربة التغير المناخي.

وتمضي الشركة قدما في خططها لتطوير حقل الشمال الذي سيرفع طاقتها الانتاجية من الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنويا في عام 2027، بحسب ما صرح به الكعبي.

وتابع: "الغاز الطبيعي هو عملنا الأساسي، ونحن نديره بأكثر الطرق مسؤولية. والغاز الطبيعي يشكل أيضا جزءا من الحل في التحول المستمر إلى طاقة منخفضة الكربون، وسيكون مطلبا لتحقيق الاستدامة في تنمية العالم لعقود قليلة على الأقل".

وضمن جهود الدولة لتنويع مزيج الطاقة قال الكعبي إنه سيتم افتتاح محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية العام المقبل.