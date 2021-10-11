رأي.. ما الذي تأمل المملكة العربية السعودية في تحقيقه من COP26؟

هذا المقال بقلم د. يوسف الشمري، الرئيس التفيذي لشركة CMarkits لأبحاث النفط لندن والباحث السابق لدى منظمة أوبك. الآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سيُعقد "مؤتمر الأطراف 26" في نهاية أكتوبر / تشرين الأول الجاري حيث من المتوقع أن تتفق البلدان على أهداف للحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

تلعب الدول المنتجة للنفط دورًا رئيسيًا عند تبني إجراءات عالمية بشأن المناخ. على وجه الخصوص، تمتلك الدول المنتجة للنفط أكبر حقول النفط والغاز في العالم والتي يمكن أن تعمل كمصارف للكربون لتخزين ثاني أكسيد الكربون مع زيادة إنتاج النفط إلى 70٪. تعهدت الولايات المتحدة، أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50٪ عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 وأن تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050.

ومع ذلك ، فقد أثارت أزمة الطاقة الأخيرة تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العالم تحقيق أهدافه المناخية بحلول عام 2050. طلبت إدارة بايدن صراحةً من أوبك + إضافة المزيد من النفط إلى زيادات الإنتاج الشهرية المخططة ، 400 ألف برميل يوميًا ، لكن أوبك + لم تستجب لمثل هذه الطلبات. وتساءل بيان حديث للأمير تركي الفيصل في لندن عن هذا الطلب ووصفه بأنه متناقض للغاية خاصة عندما وضعت الإدارة الأمريكية الحالية أهدافًا طموحة لتحقيق الأهداف المناخية بحلول عام 2030 و 2050.

تبنت المملكة العربية السعودية، أكبر مورد للنفط في العالم، ما يسمى بنهج اقتصاد الكربون الدائري، الذي تبنته مجموعة العشرين، عند التعامل مع قضايا المناخ. في هذه الطريقة، ينصب التركيز على الانبعاثات، وليس على مصدر الطاقة، مما يعني أنه يمكن التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مباشرة من المصدر أو إعادة استخدامها أو تحويلها إلى منتجات مفيدة.

من المفترض أن يكون التركيز الرئيسي من المملكة العربية السعودية هو الاستمرار في الاعتماد على النفط والغاز في المستقبل المنظور ولكن من خلال تنفيذ اقتصاد الكربون الدائري. سيتضمن ذلك خارطة طريق نحو الهيدروجين الأزرق و CCUS (التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه).

يبدو أن التقرير الأخير الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية حول تحقيق أهداف تغير المناخ لن يبدو ممكنًا بشكل خاص لسياسة الطاقة في المملكة. تهدف المملكة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027 على الرغم من دعوات وكالة الطاقة الدولية بأن على العالم التوقف عن حفر آبار جديدة للنفط والغاز، إذا أريد تحقيق أهداف المناخ بحلول عام 2050.

من ناحية أخرى، ستحرص المملكة العربية السعودية أيضًا على توفير حلول مستدامة بما في ذلك أكبر مشروع في العالم وأقل تكلفة لإنتاج الهيدروجين الأخضر يتم التخطيط له حاليًا في نيوم ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأسواق الكربون الطوعية المعلن عنها مؤخرًا.

أبرزت الزيارة الأخيرة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ جون كيري أهمية الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المملكة كمورد منخفض التكلفة للهيدروجين الأخضر. ومن الأمثلة على ذلك المشروع المعلن عنه مؤخرًا بين Air Products و Acwa Power والذي يهدف إلى إنتاج 620 طنًا من الهيدروجين الأخضر سنويًا. تريد المملكة أن ترى دولًا أخرى تختار مسارات أكثر جدوى نحو استراتيجياتها لإزالة الكربون بما في ذلك الحاجة إلى تحديد أهداف واقعية، وتجنب الدعم الانتقائي لتقنيات معينة على غيرها أثناء التدخل في الأسواق.

لقد تثب أن هذه السياسات تعرض أمن الطاقة العالمي للخطر مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتقليل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز. هناك أدلة متزايدة على أن أزمة الطاقة الأخيرة في أوروبا والصين والهند، بما في ذلك الارتفاع المفرط في أسعار الغاز الطبيعي والنفط الخام، ناتجة عن النقص المتراكم في الاستثمارات في صناعة الوقود الأحفوري على مدى فترة تراكمية من السنوات.

تظل المملكة العربية السعودية ودول أخرى في أوبك والدول النامية والنفط المصدر الرئيسي للناتج المحلي الإجمالي لدول أوبك مما يعني أن التحول من النفط إلى مصادر الطاقة الأخرى سيؤثر بلا شك على اقتصادها على المدى الطويل.

قد يكون هذا هو الحال إذا كانت الدول في العديد من دول أوبك التي لم تستثمر في التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط، والذي كان هدفًا رئيسيًا لرؤية السعودية 2030. ومع ذلك، قد تكون بعض دول أوبك، الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، في وضع أفضل فيما يتعلق باعتمادها على النفط في اقتصادها، والذي قد يكون مصدر نزاع عند محاولة توحيد استراتيجية المناخ بين دول أوبك. أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلتزم بالحياد الكربوني بحلول عام 2050.

على سبيل المثال، رأينا جميعًا الإمارات العربية المتحدة تحاول زيادة إنتاجها في عام 2021، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك هو مخاوفهم بشأن مستقبل الطلب على النفط في العشرة أعوام المقبلة. ومن المتوقع أن تتبع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مسارًا مشابهًا فيما يتعلق بالمناخ.

هناك بطاقتان أساسيتان يمكن للدول المنتجة للنفط استخدامهما خلال مفاوضاتهما في COP26 وهما بطاقتان أساسيتان للدول المنتجة للنفط يمكنهما الفوز بالحجة، (1) نهج اقتصاد الكربون الدائري (2) أزمة الطاقة. البطاقة الثالثة الأكثر أهمية هي توفير الوصول العادل للطاقة لحوالي مليار شخص يعيشون على هذا الكوكب ولا يستطيعون الوصول إلى الطاقة.