دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لفت أحمد بن علي، نائب رئيس أول في مجموعة اتصالات إلى تقنيات المستقبل الرقمي التي تلقي شركته الضوء عليها في ظل الجيل الخامس وخدمات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع الافتراضي المعزز بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالبيانات الضخمة.

وقال بن علي في مقابلة حصرية مع CNN على هامش معرض جايتكس 2021: "في هذا العام نحن نركز على قطاع النقل وهو من أهم القطاعات التي لها نصيب الأسد في عملية تطور الاتصال في العالم، وكما نرى هذه السيارة الذكية من مرسيدس وهي عبارة عن سيارة تحاكي المستقبل باللغة التي يحتاجها المستقبل وهي التي لها علاقة بالمحافظة على البيئة بكل المقاييس سواء كان بالشكل والمواد المستخدمة، سيارة كهربائية 100% وأيضا تحاكي الاستخدامات المستقبلية من الرفاهية والمنظر العام.."

وأضاف: "من ناحية أخرى عندنا قطاع الصحة فكما رأينا وقت الجائحة كان هناك احتياج كبير للخدمات المستقبلية وخدمات الاتصال التي ستغنينا عن التواصل المباشر أو أيضا لحضور بعد الفعاليات، عندنا التعليم الذكي والجائحة كانت أكبر تجربة للجميع من ناحية كيف تمكنت شركة اتصالات أو شركات الاتصالات وخدمات الاتصالات المختلفة أن تعطينا أمل أنه ومن خلال التباعد يمكن أن تستمر أعمالنا والتعليم والحياة الطبيعية.."

والقى النائب الأول لرئيس مجموعة الاتصالات الضوء على تقنيات الروبوتات الآلية المستخدمة بالمناطق الصعبة والخطرة، قائلا: "شخص في دولة أخرى يمكنه تحريك روبوت سواء كان يتحرك ذاتي وأن ينهي بعض المهمات الصعبة والخطرة أو أن يتم التحكم فيه إن كان سيدخل في تفاصيل دقيقة أكثر.."