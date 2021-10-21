إليكم قائمة بالوظائف الأعلى أجرًا في أمريكا خلال 2021

نشر الخميس ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قائمة بالوظائف الأعلى أجرًا في الولايات المتحدة وفقًا لآخر تحديث نشره في 8 سبتمبر 2021.

وحسب الوظائف المذكورة في القائمة، حصدت وظائف الأطباء المتخصصين بمجالات عدة رأس القائمة كالأعلى أجرًا، بمتوسط أجر يوازي أو يزيد عن 208 ألف دولار أمريكي سنويًا.

وضمن القائمة، جاءت وظيفة الرؤساء التنفيذيين بمتوسط أجر بلغ 186 ألف دولار أمريكي سنويا، لتليها وظيفة ممرضو التخدير بمتوسط أجر بلغ 183 ألف دولار أمريكي سنويا.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الوظائف وفقًا لمتوسط الأجر السنوي في الولايات المتحدة بحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.