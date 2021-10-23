أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، السبت، أن أكبر شركة نفط في العالم، تخطط لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

وقال ناصر، في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، السبت: "يسعدنا أن نعلن أن أرامكو السعودية ستهدف إلى تحقيق طموح أن تكون صافي صفر من عملياتنا بحلول عام 2050".

تصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو تأتي بعد إعلان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، السبت، إطلاق النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء وتعهد بأن تصبح الرياض واحدة من أكبر المدن المستدامة في العالم.

وأطلق ولي العهد السعودي في كلمة مصورة له، المنتدى السنوي الذي سيُعنى بإطلاق "المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي أُعلن عنها سابقا، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).