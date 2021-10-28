دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستعد الحكومة المصرية لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة، قبل نهاية العام الجاري، ليصبح أول نادي مصري يطرح أسهمه في سوق الأوراق المالية.

وتوّلى بنك الاستثمار، المسؤول عن الطرح، إدارة عملية الاكتتاب التي ستبلغ 137 مليون جنيه (8 ملايين دولار)، وتستهدف من الطرح استمرار تطوير الفريق الأول بالنادي الذي يخوض منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وإعداد قطاع من الناشئين يضم مواهب متميزة.

وتأسس نادي غزل المحلة في 1936، بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى. وسبق أن حصد بطولة الدوري مرة واحدة في موسم 1972 - 1973، إضافة إلى عدد من البطولات المحلية والإفريقية.

وصدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون جديد للرياضة عام 2017. وألزمت المادة 71 من القانون الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكل أنواعها بأن تتخذ شكل الشركات المساهمة.

وبموجب المادة، أصبح لهذه الشركات حق طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، والقيد في البورصة.في مطلع هذا العام، أُعلن تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون أول شركة يتم تأسيسها لإدارة نشاط كرة القدم في مصر برأس مال قيمته في هذا الوقت 250 ألف جنيه (15 ألف دولار).

بعد ذلك بشهور أعلن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، التعاقد مع شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، ليكون بنك الاستثمار المسؤول عن إدارة عملية الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة بدأت التجهيز لطرح شركة غزل المحلة لكرة القدم البالغ رأس مالها 200 مليون جنيه للاكتتاب بالبورصة (12 مليون دولار)، مُضيفًا أن قيمة اكتتاب النادي 137 مليون جنيه (8 ملايين دولار)، ويتم طرح الشريحة الأكبر بقيمة 100 مليون جنيه (63 ألف دولار) للاكتتاب العام و37 مليون جنيه (235 ألف دولار) للاكتتاب الخاص.

وأضاف "ماهر"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه جاري في الوقت الحالي هيكلة شركة غزل المحلة قبل طرحها للاكتتاب، الذي سيتم خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن إدارة الشركة ستحتفظ بثلث النادي، والثلثين الآخرين للشركة سيتم طرحهما في البورصة.

وتضم البورصة المصرية، 241 شركة مدرجة، وكانت آخر الطروحات لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الذي تصدر قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية بقيمة 5.8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه، بحسب بيانات البورصة.

وأشار ماهر إلى أن الهدف من طرح شركة غزل المحلة في البورصة المصرية توفير السيولة ورأس المال اللازم لتطوير فريق الكرة بالنادي، وإنشاء مدارس للكرة تستطيع تفريغ للمواهب ودعم الفريق والمنتخب، مشيرًا أن النادي سبق وتعاقد مع نادٍ أوروبي لتطوير قطاع الناشئين والبراعم.

وتعاقدت شركة غزل المحلة لكرة القدم مع نادي هوتنيك البولندي، لتطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وبأسلوب أوروبي علمي، وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية، حسبما ذكر بيان رسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

واستبعد الرئيس التنفيذي لشركة برايم تأثير تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة على طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم، لافتا أن عودة تطبيق الضريبة سيكون مطلع العام المقبل، بين شهري مارس وإبريل عام 2022، وفي الوقت نفسه هناك مساعٍ في مجلس النواب لتعديلها أو تأجيلها.

وحسب دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية، المنشور بالجريدة الرسمية يوم 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإنه من المقرر عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية مرة ثانية، بعد انتهاء مدة تأجيلها لمدة 3 سنوات.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، حنان رمسيس خبير اقتصاد بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن طرح نادي يعتبر استكمالًا لبرنامج الطروحات الحكومية، إذ سبقه طرح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية هذا العام، كما يسهم في جذب شريحة جديدة من المتعاملين مثل المشجعين والرياضيين والشباب لا سيما أنه أول نادي رياضي يُطرح في البورصة، ونجاح التجربة قد يحفز طرح نوادٍ أخرى على الاكتتاب في البورصة، مثل الأهلي والزمالك، وهما يملكان أكبر عدد من المشجعين في مصر.

وحدّدت حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، عوامل نجاح طرح نادي غزل المحلة في اختيار مدير جيد للطرح ووضع سعر عادل للسهم، وأن تستفيد الشركة من خبرة أخر طرحين في البورصة، مثل فوري وأي فينانس، بزيادة شريحة الطرح الخاص عن المخصصة للطرح العام لضمان نجاح الاكتتاب.