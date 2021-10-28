يغطي 2045 مترا مربعا بالساعة.. روبوت ذكي لتطهير الحرم وهذه مواصفاته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت رئاسة شؤون الحرمين، الأربعاء، عن روبوت تطهير ذكي يغطي مساحة 2045 مترام مربعا في كل ساعة عمل بسعة 68 لترا من الماء.

وبقوم "روبوت التطهير الذكي" وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة 4 ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية".

#رئاسة_شؤون_الحرمين تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوفر ( روبوت التطهير الذكي بـ #المسجد_الحرام ). https://t.co/V2IQKW9l4y

ويزن الروبوت الذكي 300 كيلوغراما ويشتمل على خزان بسعة 68.14 لترا للماء النظيف 68.14 لترا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة 51CM وعرض مساحة يبلغ 68CM وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلومترات بالساعة.

ويتميز الروبوت وفقا لتقرير الوكالة "بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جُهِّزَ بـ 8 كاميرات تعمل حساسات قُسمت وفق الترتيب التالي: حساسات ليدر بزاوية 190 تمتد إلى 25 مترا وحساسات (3د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، بالإضافة إلى حساسات (2د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر الروبوت خاصية تعمل على إرسال رسائل نصية SMS مع الصور إلى رقم هاتف يُربط بالروبوت كما تتميز الماكينة بعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت - أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات.