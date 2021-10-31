لا تستعد بإجاباتك فقط.. كيف تحضر أسئلتك لمقابلات العمل؟

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ربما تقضي الكثير من الوقت في الاستعداد لمقابلات العمل وتحضير إجاباتك للأسئلة المتوقعة، لكن تذكر أن الأمر مهم بالاتجاهيين، وعليك أن تحضر إجاباتك وأسئلتك أيضا.

اسأل عن الأحداث الجارية

اقرأ أحدث التقارير الصحفية والمقالات وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن الشركة قبل التوجه إلى المقابلة، وحضر أسئلتك عن بعض تلك التقارير، فذلك يظهر أنك تهتم بما يجري وعلى دراية بالأمور.

اسأل عن طبيعة العمل هناك

قم بإعداد قائمة بالأشياء غير القابلة للتفاوض من جانبك قبل المقابلة، وتذكرها عند طرح الأسئلة.

استفسر مثلا عن شكل يوم العمل، كي تتمكن من فهم الأمور المرتبطة بالمسؤوليات.

اسأل عن التطور الوظيفي

نريد جميعًا العمل في مكان تتاح لنا فيه الفرصة للتطور والنمو مهنيًا. لكن كن حذرًا في كيفية طرح هذا السؤال، كي لا تبدو وكأنك تتوقع ترقية قبل بدء الوظيفة.

واسأل أيضا عن برامج دعم وتطوير الموظفين، فقد يتضح مدى استثمار صاحب العمل في تطوير الموظفين.

اسأل عن كيفية قياس النجاح

كي تعرف أكثر عما يبحث عنه أصحاب العمل، حاول أن تسأل عن كيفية قياس الأداء.

اطرح أسئلة عفوية

معظم المحاورين سيختتمون الاجتماع بسؤالك عما إذا كان لديك أي أسئلة، لكن لا داعي للانتظار لتلك اللحظة. تذكر دائمًا أنك تُجري حوارًا، لكن تأكد من طرح الأسئلة بالوقت المناسب، وتجنب المقاطعة ولا تسأل عن أمور يمكنك العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت.