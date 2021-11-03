فيسبوك تعتزم إيقاف نظام التعرف على الوجه

ما موقف فيسبوك أمام المعترضين ضد طريقة عمله؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلنت شركة فيسبوك أنها ستوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه الذي يتعرف تلقائياً على المستخدمين من خلال الصور ومقاطع الفيديو.

وقال جيروم بيسنتي، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في الشركة إن منصة التواصل الاجتماعي الأكبر في العالم ستغلق خاصية التعرف على الوجوه في الأسابيع المقبلة" كجزء من خطة للحد من استخدام التعرف على الوجوه في منتجاتنا.

كما تعتزم أيضاً إزالة البيانات التي جمعتها من خلال هذا النظام.

وأثارت تكنولوجيا التعرف على الوجوه جدلاً وسط مخاوف من عدم دقتها وبأنها متحيزة عنصرياً. فمثلاُ، أظهرت التكنولوجيا بأنها أقل دقة عند التعرف على ذوي البشرة السوداء.

وتشهد شركة فيسبوك تحديثاً في عملياتها، حصل آخرها الأسبوع الماضي عندما غيرت اسمها إلى ميتا، في خطوة اعتبرها البعض جزءاً من جهود الشركة لتحسين سمعتها بعد سلسلة من الأخبار السيئة.