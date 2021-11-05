دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، الخميس، رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.

وقال العجلان: "لم يكف استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة"، على حد تعبيره.

وأضاف العجلان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا".

لم يكفي إستهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة. لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية الى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل مانقدمه دفاعاً عن وطننا

تعتبر الغرف التجارية السعودية تجمعاً غير حكومي يضم رجال أعمال من القطاع الخاص.

دفعت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي السعودية والإمارات والبحرين والكويت إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية بينما أوقفت السعودية، التي يعمل فيها معظم اللبنانيين المقيمين بدول الخليج، الواردات وعمليات الشحن.

تعتبر دول الخليج سوقاً رئيسياً للبنان. واستورد لبنان كمتوسط سنوي في عامي 2019 و2020 من دول الخليج سلعًا وبضائع بقيمة 1.546 مليار دولار وصدّر سلعًا وبضائع بقيمة 923 مليون دولار، وفقاً لـمحمد شمس الدين وهو باحث في مركز "الدولية للمعلومات" للإحصاءات في بيروت.