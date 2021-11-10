دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ "آبل"، الشركة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، عن امتلاكه العملة المشفرة وقال في قمة DealBook التي نظمتها صحيفة نيويورك تايمز "لا اريد ان يضعني أحد في قالب معيّن، انا شخصياً مهتم بها."

ولم يحدد كوك العملة المشفرة التي يمتلكها وقال "أعتقد انه من المنطقي حيازة العملة المشفرة كجزء من محفظة متنوعة.. بدأت تثير اهتمامي منذ بعض الوقت."

وأضاف كوك أنه ما من خطط في القريب العاجل بأن تصبح العملة المشفرة وسيلة معتمدة لشراء منتجات "آبل". وقال إن الشركة لن تستثمر فيها.

ورفض كوك التعليق على شائعات حول قيام "آبل" بصناعة سيارة وقال "نحاول ألا نسهب في التحدث عن المستقبل."

وتأتي تصريحات كوك بعد يوم من ارتفاع قيمة العملتين المشفرتين بيتكوين وايثيريوم إلى مستويات قياسية جديدة حيث وصلت قيمة بيتكوين إلى أعلى مستوى لتتجاوز 68.5 ألف دولار في وقت مبكر من الثلاثاء بحسب موقع "كوين ماركت كاب".

وبذلك تحطم العملة المشفرة الرقم القياسي الذي سجلته قبل أسابيع قليلة ووصل إلى قرابة 67 الف دولار.

وارتفعت عملة ايثيريوم إلى مستوى قياسي عند 4.837 آلاف دولار، بحسب الموقع نفسه.

ويتوقع بعض المستثمرين أن تحقق العملة مكاسب أعلى على الرغم من الانتقادات المستمرة التي يطلقها جيمي ديمون رئيس بنك جي بي مورغان التنفيذي بأن البيتكوين "لا تساوي شيئاً."