مصر.. ماذا يشمل قرار وقف استيراد مكونات أساسية للـ"توك توك"؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مصر، الثلاثاء، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات أو ما يُعرف باسم "توك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

جاء ذلك في بيان للصناعة والتجارة نشرته رئاسة الوزراء المصرية على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت فيه إن "القرار يستهدف تقنين أوضاع سيارات التوك توك المنتشرة بالسوق المصري والسعي لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات ميني فان للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين".

ويأتي هذا القرار وفقا للبيان في "إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.. وأن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة ’الغاز الطبيعي‘ حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات ميني ڤان كبديل عن التوك توك".

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن "القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات التوك توك المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة التوك توك بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص".