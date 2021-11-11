موسك يبيع مليون سهم في تسلا لدفع ضرائب تفوق مليار دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لأول مرة منذ العام 2016، باع الملياردير الأمريكي إيلون موسك الدفعة الأولى من أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا ممارساً بعض خيارات الأسهم. باع جزء منها لجمع سيولة يحتاجها لدفع الضرائب على الأسهم التي اشتراها.

وتمثل خيارات الأسهم حوالى 9% من الخيارات التي عليه ممارستها بحلول آب/ أغسطس 2022 وإلاّ ستنتهي صلاحية خيار شرائها. ولكن ينبغي عليه دفع فاتورة ضرائب بقيمة مليار دولار نتيجة ممارسة هذه الأسهم بالاضافة إلى ضريبة صافية على الاستثمار بنسبة 3.8%.

وقد يواجه موسك ايضا دفع ضرائب على الدخل في كاليفورنيا حتى لو انتقل إلى تكساس حيث لا تفرض ضريبة على الدخل الشخصي.

وكان المستثمرون على علم بحاجة موسك إلى بيع الأسهم لدفع الضرائب. وتراجعت أسهم تسلا بعد استطلاع أجراه موسك على تويتر حيث توقع بعض المستثمرين بأن يبلغ عدد الأسهم التي يريد موسك بيعها أكثر من المتوقع.

وصوت 58% من المشاركين في استطلاع أطلقه السبت موسك بنعم لبيع 10% من أسهم يملكها في شركة تسلا.

وشارك في الاستطلاع أكثر من 3.5 مليون شخص. تبلغ حصة موسك 80% في تسلا.