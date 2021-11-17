اتفاقية تجارية بين الإمارات وسوريا.. على ماذا تنص؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقع مجلس الأعمال السوري الإماراتي وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين الإماراتية اتفاقية لتنشيط التعاون بين الجانبين ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في سورية والإمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرا سانا أن الاتفاقية التي وقعت في الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي، تنص على "تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة".

وأضاف التقرير ان الاتفاقية وقعها كل من "محمد غزوان المصري رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي وخلفان أحمد مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين بحضور الدكتور غسان عباس سفير سورية في الإمارات العربية المتحدة والمفوض العام للجناح السوري في “إكسبو دبي 2020” ومدير الجناح المهندس خالد الشمعة".

ويشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بعد أيام على زيارة وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، إلى سوريا ولقائه الرئيس بشار الأسد وذلك بأول زيارة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 10 سنوات.