دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لوثيقة تتضمن قيمة مكافأة ضخمة تتجاوز المليون دولار لنهاية خدمة وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي عندما كان يعمل بتقديم البرامج في مجموعة MBC.

الوزير جورج قرداحي نشر صورة الوثيقة المتداولة بتدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك بتعليق: "أوضح وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ان الجهات المتحاملة عليه منذ توليه الوزارة لجأت اليوم الى كذبة جديدة وهي كناية عن ورقة مزورة تحمل توقيع الاستاذ علي جابر بشأن تعويضات نهاية خدمته في mbc وقال انه اسلوب وضيع وسخيف في تزوير الحقائق وفي ترويج الشائعات المغرضة".

وأضافت في التدوينة: "أكد ان هذه المذكرة لا اساس لها من الصحة لسببين أساسيين: أولا؛ الاستاذ علي جابر لم يكن يعمل في الـmbc على ايامي وعندما تركت المحطة.. ثانياً، انا لم اكن موظفاً في الـmbc بل كنت اعمل وفقاً لعقود مرتبطة بالبرامج التي أقدمها، منذ العام 2002. لذلك لا يحق لي بتعويضات نهاية الخدمة".

وتابع: "هذا الاسلوب ان دل على شيء فعلى سخافة وحقارة الجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الشائعات التافهة".