دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يقود جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن لشؤون المناخ، جهودا لتوقيع اتفاقية بين كل من الإمارات وإسرائيل والأردن لإقامة مشروع طاقة شمسية كبير على أرض المملكة.

وكانت شاكيد إلياهو، المتحدثة باسم وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار قد قالت بتصريحات لشبكة CNN، إن مذكرة التفاهم ستوقع الإثنين، والتي ستسعى إلى العمل باتجاه "إجراءات متبادلة للتعامل مع أزمة المناخ".

ويذكر أن الأردن يعتبر من أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم، في حين قال مصدر مشارك في المذكرة إن إسرائيل تبحث عن مساحات مفتوحة وحلول أخرى لإنتاج الطاقة الشمسية وتخزينها.

مصدر أردني قال لـCNN إن ما "سيتم توقيعه هو إعلان بشأن شيء يسمى مشروع الازدهار والذي يتكون من عنصرين متكاملان ومتوقفان على بعضهما البعض. الطاقة الشمسية لإسرائيل والمياه للأردن في المقابل، لكنه إعلان فقط في هذه المرحلة وليست اتفاقية".