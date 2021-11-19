دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذر برنامج الأغذية العالمي (WFP) من أن عشرات الملايين من الأشخاص في 43 دولة على شفا المجاعة، مع استمرار والأرقام في الارتفاع. وقد حثت المنظمة المليارديرات على تكثيف جهود مكافحة الجوع ودعمها، وقالت إن 6.6 مليار دولار ستساعد في تجنب الكارثة.

ووفقًا لبرنامج الأغذية، سيساعد المبلغ المطلوب 6.6 مليار دولار أمريكي الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه بالطريقة التالية: وجبة واحدة أساسية في اليوم للبقاء على قيد الحياة، بتكلفة 0.43 دولار أمريكي للفرد في اليوم، بمتوسط 43 دولة. وهذا من شأنه إطعام 42 مليون شخص لمدة عام واحد، وتجنب خطر المجاعة في دول مدرجة حاليًا تحت التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي 4 (الطوارئ) و5 (الكوارث).

وتشمل القائمة دول عربية كاليمن، وسوريا، والسودان. لتتصدر اليمن رأس القائمة بأعلى مجموع تخصيص ضمن الخطة بلغ حجمه حوالي 1.2 مليار دولار.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على حجم خطط التخصيص لأكبر 10 دول متلقية من بين 43 دولة للقضاء على المجاعات.