حمدان بن محمد يطلق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، "برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار".

ويهدف البرنامج إلى تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دبي، وفق توجيهات الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دبي، حسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن إطلاق برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار، يهدف إلى توفير بنية تحتية متطورة تمكن المبتكرين والجهات المشاركة في البرنامج من اختبار حلول جديدة في مناطق اختبارات نموذجية، وتطوير اللوائح التنظيمية اللازمة لتسهيل تجربتها وتطبيقها على النحو الأمثل.

وقال: "نسعى من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى توفير فرص اقتصادية جديدة وترسيخ ريادة دبي والإمارات في مجال البحث والتطوير في مختلف المجالات المستقبلية".

وأشار الشيخ حمدان بن محمد إلى أن "إمارة دبي كانت سبَّاقة في استشراف الدور المستقبلي المهم للطائرات بدون طيار، في وقت مبكر، مضيفاً: "أدركنا أهمية الدور المستقبلي للطائرات بدون طيار مبكراً، واستقطبنا آلاف الشركات والمبتكرين في هذا المجال من 165 دولة من خلال جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار لخدمة الإنسان التي أطلقناها في 2014".

يأتي هذا في وقت جرى توقيع مذكرة تعاون بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة شملت مؤسسة دبي للمستقبل، وهيئة دبي للطيران المدني، وواحة دبي للسيليكون، وهيئة الطرق والمواصلات، ومستشفى فقيه الجامعي، وماجد الفطيم، والإمارات للشحن الجوي، لتفعيل مخرجات "برنامج دبي لخدمات النقل بطائرات بدون طيار"، وذلك ضمن فعاليات معرض دبي للطيران 2021 الذي اُختتمت أعماله الخميس الماضي.