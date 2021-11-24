الصين تتصدر الدول المصدرة للقاحات كورونا... إليكم القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدرت الصين قائمة الدول المصدرة للقاحات فيروس كورونا بحسب البيانات التي نشرها متتبع تجارة اللقاحات التابع لمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي عن تجارة وتوريد لقاحات فيروس كورونا.

ويوضح هذا المتتبع إمدادات جرعات اللقاح من المرافق التي يتم فيها صنع اللقاحات النهائية إلى الاقتصادات التي يتم إعطاؤها، وتغطي البيانات المعروضة حتى الـ 31 من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة بعدد جرعات بلغ 1.3 مليار جرعة، لتبلغ نسبتها من الحصة العالمية من الصادرات %46.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول الأعلى بصادرات جرعات لقاح كورونا وفقًا لمتتبع تجارة اللقاحات.