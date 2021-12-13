نشر الأحد ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية عام 2022، الأحد، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة "مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات" وفق توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال ولي العهد السعودي، في تصريح عقب الإعلان عن إقرار الميزانية أنها "جاءت تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن "النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد 19)، والطموحات الكبيرة محلياً ، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام".

وتابع ولي العهد السعودي بالقول إن "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة".

ورأى أن "نجاح الحكومة في التصدي للجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في جهودها لمواجهة الأزمة".

وأكد محمد بن سلمان أن "دور المواطن اليوم أصبح محوريًا في التنمية الاقتصادية فهو يساهم مباشرة في تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة التي تمثل مشاركتها قوة إيجابية للمجتمع".