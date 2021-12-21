نشر الثلاثاء ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أقر صندوق النقد الدولي الدفعة الخامسة والأخيرة من المساعدات التي تستهدف تخفيف عبء الديون على الدول الفقيرة، حيث شملت الدفعات الـ5 دولا وصل عددها إلى 31 دولة.

وشملت الدفعة الخامسة والأخيرة 25 دولية، منها جيبوتي واليمن وفقا للبيان الصادر عن الصندوق.

وذكر الصندوق في تقريره أن "الموافقة على الشريحة الخامسة البالغ مجموعها حوالي 115 مليون دولار أمريكي، تأتي في أعقاب أربع شرائح سابقة تمت الموافقة عليها في 13 أبريل 2020 و 2 أكتوبر 2020 و 1 أبريل 2021 و 6 أكتوبر 2021".

وأضافت أن الشرائح "تكمل الشريحة إعفاء خدمة الدين المتعلق بـ COVID لمدة عامين والذي تمت الموافقة عليه لأول مرة في 13 أبريل 2020 ، بإجمالي إعفاء تراكمي لخدمة الديون يبلغ حوالي 964 مليون دولار أمريكي".

وشملت الدول الـ31 المستفيدة من الدفعات الخمس كلا من أفغانستان وبينين وبوركينا فاسو وبروندي وجمهورية افريقيا الوسطى والتشاد وكوموروس والكونغو وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وهايتي وقيرغستان وليسوتو وليبيريا ومدغشقر ومالاوي ومالي والموزمبيق ونيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وسيراليون وجزر سولومون وطاجكستان وتانزانيا وتوغو.