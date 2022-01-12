سعر النفط يقفز لأعلى مستوى منذ شهرين

ماذا قال بايدن عن السعودية وروسيا بعد رفض دعوته بضخ المزيد من النفط؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ارتفعت أسعار النفط في السوق الأمريكية، الثلاثاء، لأعلى مستوى لها منذ شهرين متخطية حاجز الـ81 دولارا للبرميل لتصل إلى 81.22 دولارا.

وكانت أسعار النفط قد بدأت بالانخفاض في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عقب تداول تقارير بأن البيت الأبيض سيتدخل لتهدئة أسواق الطاقة حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أكبر تحرير على الإطلاق للنفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بأمريكا في 23 نوفمبر.

واستمر تراجع أسعار النفط وسط مخاوف بشأن متحور "أوميكرون" بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، حيث انخفض سعر البرميل إلى 65.75 دولارًا في الأول من ديسمبر/ كانون الأول، لكن النفط أغلق الثلاثاء بارتفاع نسبته نحو 24٪ فوق أدنى مستوياته الأخيرة.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حاليا أن متوسط ​​أسعار البنزين سيبلغ 3.06 دولار للغالون في عام 2022. وهذا أعلى من التوقعات التي أعلنت عنها الإدارة في أوائل ديسمبر عند 2.88 دولار للغالون.