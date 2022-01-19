أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قفزت أسعار النفط، الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات، في ضربة لجهود الإدارة الأمريكية لاحتواء الأسعار.

وارتفع الخام الأمريكي 1.9 % ليغلق عند 85.43 دولار للبرميل وهو الأعلى منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وشهد خام القياس العالمي مزيج برنت زيادة 1.2 % ليصل سعره إلى 87.51 دولار للبرميل، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الـ 87 دولارًا منذ أكتوبر 2014.

وأكدت المؤشرات الأخيرة تعافى سوق النفط تماما من تدخل الولايات المتحدة في أسواق الطاقة قبل عيد الشكر وكذلك الخوف الذي أحدثه المتحور أوميكرون، اللذان دفعا أسعار الطاقة للانخفاض في نوفمبر/ تشرين الثاني وأوائل ديسمبر/ كانون الأول.

وارتفع الخام الأمريكي، في غضون 7 أسابيع فقط، بنسبة 30٪ من أدنى مستوى له في الأول من ديسمبرعند 65.57 دولارا للبرميل.

ووفقا لجمعية السيارات الأمريكية، شهد متوسط سعر الغالون​ ارتفاعا حيث وصل إلى 3.31 دولار، من أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة عند 3.28 دولار.

وقد أخبر البعض في بورصة وول ستريت العملاء بأن صعود أسعار الطاقة بدأ للتو، فيما توقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر برميل خام برنت إلى 100 دولار بحلول الربع الثالث وإلى 105 دولارات العام المقبل، وكان البنك توقع في وقت سابق ارتفاع السعر إلى 80 دولارا.