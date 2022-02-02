دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة أرامكو السعودية، جوهرة الصناعة النفطية في المملكة، الثلاثاء، عن إطلاق صندوق رأس مالي استثماري برأس مال يبلغ مليار دولار، يهدف لمنح الشركة فرصة للتوسع والتأثير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "المقر الرئيس للصندوق يقع في الظهران، مع فروع في؛ بالو ألتو، ونيويورك، وبكين، وشنغهاي. وقد سُمي بـ (Prosperity7) تيمنًا بأول بئر نفطٍ اكتُشفت في المملكة، والتي تحمل اسم (بئر الخير) وهي البئر رقم 7، وسيعمل صندوق (Prosperity7) على استلهام الإرث الذي أرساه المستكشفون الأوائل في تحويل الأفكار الكبيرة إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع".

ودشن الصندوق رسميا خلال كلمة ألقاها كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، أحمد الخويطر، في مؤتمر LEAP 22 الذي تجري فعالياته في الرياض، حيث قال: "أرامكو السعودية تتمتع بموارد هائلة، وتشمل أعمالها العديد من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكّن الشركة أن تكون شريكًا مثاليًا للشركات الناشئة من خلال صندوق (Prosperity7) الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهى لتعزيز التوسّع والتأثير".

وبينت الوكالة أن الصندوق "يدعم رواد الأعمال المتميزين من خلال بناء شراكات تطمح لإيجاد الحلول الأمثل لأكثر التحديات الملحة في العالم. كما يدعم بناء الشراكات طويلة الأجل، وتوفير التوجيه المناسب، وإعطاء المجال للوصول لشبكة من الشركات مع رواد الأعمال، والمستثمرين في رأس المال، والخبراء في جميع أنحاء العالم.. ويهدف لتوجيه استثماراته نحو الشركات ذات الريادة في مختلف المجالات والقطاعات، والتي تمتلك ابتكارات وتقنيات وحلول قابلة للتوسّع والتغيير. وتشمل الاستثمارات شركات ناشئة في العديد من القطاعات في مراحلها المبكرة، ومنها تقنيات (البلوكتشين) والتقنيات المالية والصناعية، والرعاية الصحية، وحلول التعليم".