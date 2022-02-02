غولدمان ساكس: أسعار النفط مرتفعة بصورة مؤلمة وأوبك قد تتصرف

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تستمر أسعار النفط بمستويات عالية غير مريحة في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على دول مجموعة "أوبك" للتدخل وإنقاذ الوضع.

الخبر السار للمستهلكين الذين يتصارعون مع ارتفاع أسعار النفط بمحطات الوقود، هو أن بنك غولدمان ساكس يلفت إلى أن مجموعة أوبك+ قد تعلن خلال الاجتماع الافتراضي، الأربعاء، أنها تخطط لزيادة الإنتاج.

المخاوف بشأن التوترات بين روسيا وأوكرانيا دفعت أسعار النفط الأمريكي للإغلاق فوق 88 دولارًا للبرميل، الاثنين للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، في حين ارتفع خام برنت، المعيار العالمي، مؤخرًا فوق 90 ​​دولارًا للبرميل، متجاوزًا الهدف المتوقع لغولدمان بنهاية الربع الأول.

المحللون الاستراتيجيون في بنك غولدمان ساكس قالوا بتقريرهم: "نرى إمكانية متزايدة لتكثيف الإنتاج بهذا الاجتماع، بالنظر إلى وتيرة الارتفاع الأخير والضغط المحتمل من الدول المستوردة".