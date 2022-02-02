جيف زوكر يعلن استقالته من رئاسة شبكة CNN

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن جيف زوكر رئيس شبكة CNN استقالته من منصبه، الأربعاء.

وقال زوكر في رسالة للموظفين: "كجزء من التحقيق في فترة كريس كومو، سُئلت عن علاقة بالتراضي مع أقرب زملائي، شخص عملت معها لأكثر من 20 عامًا. أقر بأن العلاقة تطورت في السنوات الأخيرة لقد طُلب مني الإفصاح عنها عندما بدأت ولم أفعل. كنت مخطئا ونتيجة لذلك أنا أستقيل اليوم".

لم يذكر زوكر اسم الزميلة في رسالته للموظفين، لكن العلاقة كانت مع أليسون غولوست، كبير مسؤولي التسويق في CNN، وستبقى غولوست في عملها.

وقالت غولست في رسالة للموظفين: "جيف وأنا صديقان مقربان وشريكان محترفان منذ أكثر من 20 عامًا. مؤخرًا، تغيرت علاقتنا أثناء جائحة كورونا. يؤسفني أننا لم نكشف عنها في الوقت المناسب". وأضافت: "أنا فخورة للغاية بوقتي في CNN، وأتطلع إلى مواصلة العمل الرائع الذي نقوم به كل يوم".

من جانبه، قال جيسون كيلار، الرئيس التنفيذي لشركة WarnerMedia، الشركة الأم لشبكة CNN، في رسالة للموظفين عقب رسالة جيف زوكر: "لقد قبلت استقالة جيف زوكر من منصب رئيس مجلس إدارة WarnerMedia News and Sports، ورئيس CNN Worldwide. نشكر جيف على مساهماته خلال السنوات التسع الماضية". وأضاف كيلار: "سنعلن عن خطة قيادة مؤقتة قريبًا".

وتولى زوكر رئاسة CNN في عام 2013، بعدما كان رئيسا لشبكة NBC، في وقت قال فيه مراقبو الصناعة إن CNN كانت تواجه أزمة هوية. وعمل زوكر على تجديد البرامج والمحتوى والبحث عن المواهب المهنية، واكتسب ثقة واحترام الموظفين في جميع أنحاء الشبكة.

ويعد زوكر أحد المديرين التنفيذيين الأكثر نفوذا وتأثيرا في صناعة الإعلام. وتأتي استقالته المفاجئة بينما شركة WarnerMedia في طور الاندماج مع Discovery، وتأتي أيضًا في الوقت الذي تخطط فيه CNN لإطلاق خدمة بث "CNN بلس"، في الربيع المقبل.