دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة المالية الإماراتية، الاثنين، عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (الشركات) تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتبارًا من أو بعد 1 يونيو/حزيران 2023.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن نظام ضريبة الشركات الاتحادي "سيكون ضمن الأنظمة الأكثر تنافسية دوليًا، حيث ستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9%، ونسبة تبلغ 0% على الأرباح التي لا تتجاوز 375 ألف درهم إماراتي (102.096 ألف دولار) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة".

ووفقًا لمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية لعام 2021، تصدرت الجزائر النسبة الأعلى من العبء الضريبي من إجمالي الدخل المحلي، بمجموع بلغت نسبته %37.2، لتليها تونس بنسبة %31.2 ثم المغرب بنسبة %27.6.

نعرض لكم في الانفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب الدول العربية وفقًا لحجم العبء الضريبي.