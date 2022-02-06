دبي تعتمد خطة خفض انبعاث الكربون بنسبة 30% بنهاية 2030

دب، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الخطط والأهداف المحدثة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030 لدعم جهود دولة الامارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

جاء ذلك في الاجتماع الـ68 للمجلس الذي عقد عن بعد، بحصور الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس، الذي قال: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتحقيق إمارة دبي للحياد الكربوني (صفرية الانبعاثات الكربونية) بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع الخطط وخارطة طريق التي تشمل تنفيذ الاستراتيجية واستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال. وقد شرع المجلس بتقييم الانبعاثات الكربونية للسنوات العشر القادمة بمشاركة الجهات المعنية في دبي للوصول إلى الاجراءات المطلوبة للحد من زيادة الانبعاثات ومن ثم رسم خارطة الطريق للوصول إلى أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

واستعرض المجلس الأعلى للطاقة "الآليات والبرامج التي قامت بها الهيئات المعنية التابعة للمجلس في قطاعات إنتاج المياه والكهرباء والصناعات وإدارة النفايات والنقل البري للحد من الانبعاثات الكربونية والتي حققت نسب تخفيض جذرية لعامي 2019 و2020"، وفقا لبيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس.