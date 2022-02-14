أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قفزت أسعار النفط الأمريكي إلى 95 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 2014، وسط مخاوف متزايدة من الغزو الروسي لأوكرانيا.

بعد تداول ثابت في وقت سابق من اليوم، قفز النفط الخام بنسبة 2.5٪ إلى 95.36 دولارًا للبرميل خلال التعاملات بعد الظهر. وقفز خام برنت، المعيار العالمي، أكثر من 1.5%إلى نحو 96 دولارًا للبرميل.

وأصبح ارتفاع النفط على مسافة قريبة من 100 دولار للبرميل. ويأتي بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستغلق سفارة الولايات المتحدة في كييف، ونقل الدبلوماسيين المتبقين إلى الجزء الغربي من البلاد.

مع ارتفاع أسعار النفط، سجلت الأسهم الأمريكية أدنى مستوياتها في الجلسة. تم تداول مؤشر داو جونز مؤخرًا على انخفاض بنحو 400 نقطة، أو 1.2٪. وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.1٪.

كما ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 7٪، لتصل إلى أعلى مستوياتها في الجلسة فوق 4.20 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.