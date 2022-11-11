طيران الإمارات يوضح ما حدث بمطار أثينا لرحلتين إحداها عادت بعد الإقلاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح طيران الإمارات، الجمعة، ما حدث برحلتين له من مطار العاصمة اليونانية، أثينا، عادت إحداها بعد الإقلاع.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان وصل موقع CNN بالعربية نسخة منه: "تؤكد طيران الإمارات أن الرحلة EK210 من أثينا إلى دبي في 10 نوفمبر عادت إلى البوابة قبل الإقلاع، وأن الرحلة EK209، من أثينا إلى نيوارك في 10 نوفمبر عادت بعد الإقلاع إلى أثينا، وذلك لإجراء فحص أمني بناءً على طلب السلطات".

وأضاف: "قامت طيران الإمارات بتغيير حجوزات الركاب الذين كانوا على الرحلة EK209، للسفر في 11 نوفمبر، ووفرت لهم الإقامة الفندقية".

وتابع المتحدث قائلا في البيان: "تعتذر طيران الإمارات لركابها عن الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الإجراء الخارج عن إرادتها".