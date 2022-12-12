إيران تنفذ أول عملية إعدام مرتبطة بالاحتجاجات وتشير للمزيد في المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، وفقا لما ذكرته مواقع صرف العملات، وأحد التجار في بازار طهران الكبير.

وقال موقع معلومات صرف العملات الإيرانية الرئيسي TGJU.org، إن الدولار الأمريكي كان يُباع مقابل 368040 ريالا إيرانيا اعتبارا من بعد ظهر يوم الأحد، في حين ذكر موقع Bonbast، لصرف العملات، أن الدولار كان يساوي 37410 تومان، أو بما يعادل 374100 ريال.

وفقًا للمعلومات السابقة التي نشرها موقع TGJU، فإن هذا يمثل انخفاضا بنسبة 40٪ تقريبا مقارنة بشهر مارس /آذار 2022، بداية السنة التقويمية الفارسية عندما تم تداول الدولار، مقابل 262340 ريالا.

وبدوره، قال تاجر في بازار طهران الكبير لشبكة CNN إنه باع الدولار مقابل 373700 ريال إيراني، يوم الأحد.

وبحسب موقع EcoIran الاقتصادي الذي يتخذ من إيران مقرا له، فإن البيان السعودي الصيني المشترك الأخير، الصادر بعد زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية، والتي تناولت موائمة السياسات بين البلدين في مجموعة من القضايا شملت الأمن والنفط، قد أثر على هبوط الريال، حيث يعتقد الكثيرون أنه سيتبع ذلك شراء الصين كميات أقل من النفط الإيراني، وبالتالي تقليل دخل البلاد من العملة الصعبة.

وكتب EcoIran: "يشعر البعض بالقلق من أن الصين ستتخذ المزيد من الإجراءات، لتنفيذ العقوبات الغربية على إيران، وبالتالي سيكون التحايل على تلك العقوبات أكثر صعوبة".

وانخفض الريال الإيراني مقابل الدولار خلال الأشهر القليلة الماضية وسط اضطرابات واحتجاجات حاشدة في جميع أنحاء إيران، في أعقاب موت الفتاة الإيرانية من أصل كردي مهسا أميني في سبتمبر / آيلول 2022، وما تلاه من رد فعل قوات الأمن الإيرانية على الاحتجاجات.

وفي المقابل، أفاد العقيد هدايت بهرامي رئيس شرطة الأمن الاقتصادي بطهران الكبرى، في بيان، الأحد، بأنه تم اعتقال 88 شخصا، خلال الشهر الماضي، بسبب تجارة غير مشروعة في العملة، وأضاف، أنه تم ضبط "11 مليون قطعة نقدية معهم".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن علي صالح أبادي رئيس البنك المركزي الإيراني قوله على هامش اجتماع لمجلس الوزراء في 30 نوفمبر / تشرين الثاني إن "وضع العملة سيتحسن قريبا، ونتوقع أن تكون الأمور أفضل".