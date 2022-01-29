دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت مصادر أمريكية مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير/ كانون الثاني لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر/ أيلول مع إعطاء ما يزيد قليلًا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

ووفقًا لقاعدة البيانات الخاصة بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، "سيبري"، ارتفعت واردات مصر من الأسلحة بنسبة 136٪ ما بين 2016 و2020، مقارنة بين العام 2011 و2015. حيث جاءت روسيا في مقدمة الدول المصدرة للأسلحة إلى مصر ما بين 2016 و2020، لتليها فرنسا ثم أمريكا.

إليكم نظرة في الانفوغرافيك على أكبر دول مصدرة في مصر ما بين 2016 و2020