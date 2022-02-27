محمد بن سلمان لماكرون: السعودية حريصة على استقرار أسواق البترول

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نشر الأحد ، 27 فبراير / شباط 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص بلاده "على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس)"، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال الاتصال، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات".

وأضافت: "مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وبحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة".

وتكبدت أسواق المال العالمية خسائر متأثرة بإعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن عمليات عسكرية خاصة أوكرانيا، مع اشتداد الأزمة بدأ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في فرض عقوبات واسعة النطاق التي ستؤثر بشكل أكبر على القوة الاقتصادية لروسيا.