السعودية تكشف فيديو ضبط مشهور سناب شات وماذا وجدت بحوزته بعد تحقيق أرباح طائلة ببيع "ماركات مغشوشة"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الخميس، عن مقطع فيديو ضبطت فيه أحد مشاهير سناب شات في المملكة جنى أموالا طائلة عبر تسويق وبيع منتجات مغشوشة لماركات فارهة.

مقطع الفيديو نشرته وزارة التجارة السعودية على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الوزارة في تعليق على مقطع الفيديو: "استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته ’المغشوشة والمقلدة‘ بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة.."

وأضافت: "فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع".

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