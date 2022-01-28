نشر الجمعة ، 28 يناير / كانون الثاني 2022

إنتاجه يصل إلى أكثر من 150 دوله.. جولة داخل أكبر مصنع للأدوية المقلدة في الهند

CNN من داخل أكبر سفينة شحن بضائع بين الصين وأمريكا.. تتسع لـ 18 ألف حاوية وبقوة 80 ألف حصان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت السلطات السعودية، الخميس، عن مقطع فيديو ضبطت فيه أحد مشاهير سناب شات في المملكة جنى أموالا طائلة عبر تسويق وبيع منتجات مغشوشة لماركات فارهة.

استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته "المغشوشة والمقلدة" بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة.. فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع. https://t.co/4g2abgxnkk

مقطع الفيديو نشرته وزارة التجارة السعودية على صفحتها المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقالت الوزارة في تعليق على مقطع الفيديو: "استأجر شقتين فاخرتين بشمال الرياض، ويوصل منتجاته ’المغشوشة والمقلدة‘ بسيارات فارهة.. ومستغلاً شهرته في "سناب شات" لتحقيق أرباح طائلة.."

فرقنا الرقابية تضبط صاحب حساب شهير في "سناب شات" يسوّق منتجات مغشوشة ومقلدة في شقق فاخرة ويوصلها بسيارات فارهة في الرياض https://t.co/g2QPxQf2Rp

وأضافت: "فرقنا الرقابية تداهم المواقع المخالفة وتضبط أكثر من 200 منتج مغشوش ومقلد بقيمة 700 ألف ريال قبل عرضها للبيع".