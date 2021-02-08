دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتفع صافي ثروة المليارديرات المصريين الـ6 في قائمة فوربس للمليارديرات بحوالي 1.6 مليار دولار ليصل مجموع ثرواتهم إلى 18.4 مليار دولار اعتباراً من اليوم، مقارنة بـ16.8 مليار دولار في مارس/ آذار من العام 2020.

وقد شهدت ثروة أغنى ملياردير عربي، ناصف ساويرس، بصافي ثروة تبلغ 8.5 مليار دولار، زيادة بمقدار 3.5 مليار دولار في أقل من عام. في حين ازدادت ثروة شقيقه نجيب ساويرس بمقدار 200 مليون دولار، ليصبح ثاني أغنى ملياردير في مصر.

أما ثروة عائلة منصور، فقد تقلصت من 7.4 مليار دولار في مارس/ آذار إلى 5.1 مليار دولار اليوم، بينما أضاف محمد الفايد 200 مليون دولار إلى ثروته في حوالي 11 شهراً.

تعرّفوا أكثر إلى ثروات رجال الأعمال المصريين على قائمة فوربس وتغيرها خلال العام الماضي في الفيديو أعلاه: