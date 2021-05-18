10 شركات عائلية هي الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يبدو أن تأثير الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تقدم على الشركات الكبرى، بحسب تقرير صدر عن شركة PwC عام 2019.

فقد أظهر التقرير أن مساهمة الشركات العائلية بلغ حوالي 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، حيث تمكنت من توظيف 80٪ من القوى العاملة.

كما يقدر التقرير انتقال ما يصل إلى ترليون دولار من جيل إلى جيل في الشركات العائلية في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي.

ورغم السنوات العديدة الجيدة التي شهدتها هذه الشركات، إلا أن أعمالها تعطلت كلياً مثل الشركات الأخرى في مختلف القطاعات، وتأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا التي طالت اقتصادات العالم ككل.

وقد دفعت جائحة كورونا العديد من هذه الشركات إلى تنويع ما تقدمه من خدمات لتتناسب مع متطلبات السوق وسلوك العملاء بعد تفشي الوباء، إذ تقول مجلة "فوربس" في تصنيفها لأكثر الشركات العائلية نفوذاً في الشرق الأوسط لعام 2021، إن 87٪ من هذه الشركات أصبحت أعمالها اليوم متنوعة.

واعتمدت "فوربس" في تصنيفها على الأعمال التجارية أو الشركات القابضة التي يمتلكها أفراد العائلة أو تدار بشكل مشترك. بينما لم تعتبر "فوربس" في تصنيفها الشركات المدرجة في الأسواق على أنها شركات عائلية، إنما استثمارات للعائلات القائمة على الشركات.

إليكم في الفيديو أعلاه 10 شركات عائلية صنفتها "فوربس" على قائمة الأكثر نفوذاً في الشرق الأوسط: