أرخص من السابق.. سامسونج تطلق هاتفين جديدين قابلين للطي

تراهن سامسونج على أن "الثالثة ثابتة" بهاتفها الذكي "غالاكسي Z فولد 3 5G"، أحد هاتفيها الجديدين القابلين للطي، ويأتي ذلك بعدما عانت النسخ الأولى مشاكل انكسار وأرقام مبيعات متدنية.

وتقول الشركة إن النسخة الجديدة أنحف وأكثر صلابة ومزودة بزجاج مضاد للخدوش، في حين أن الخاصية الأحدث في هاتف Z فولد 3 هي كاميرا إضافية موجودة تحت الشاشة، ومن المقرر أن يبلغ سعر الهاتف 1799 دولارًا.

أما تصميم هاتف "غالاكسي Z فليب 3 5G" فهو مشابه للهواتف القابلة للطي من أوائل الألفية، وتقول سامسونج إن شاشة الغطاء أعيد تصميمها لتتمكن من استخدام بعض التطبيقات دون الحاجة إلى فتح الهاتف، بينما سيبلغ سعر هذا الهاتف 999 دولارًا.