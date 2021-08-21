محافظ البنك المركزي الأفغاني السابق يصف الفوضى بعد هروب أشرف غني

تحدث أجمل أحمدي، محافظ البنك المركزي الأفغاني السابق، مع مراسل CNN مات إيغان، عن هروبه الفوضوي من كابول وهروب الرئيس السابق أشرف غني، والمستقبل الاقتصادي للبلاد.

وقال أحمدي إنه "بمجرد أن يعلن رئيس أي بلد أنه لم يعد في البلد، تنهار سلسلة القيادة بأكملها"، مشيرًا إلى أنه لم توجد شرطة ولا مراقبون جويون بعد هروب غني، مضيفًا "كانت هناك فوضى كاملة في المطار... تمكنت من ركوب الطائرة بالملابس التي كنت أرتديها فقط، وسقطت فردة الحذاء الذي كنت أرتديه بالفعل".

وأكّد أحمدي أنه لا يصدق أن الرئيس الأفغاني فر من البلاد، مشيرًا إلى أنه "كان هناك دائمًا حديث عن البقاء حتى النهاية المريرة، عن القتال. وبالنسبة له، أن يغادر دون كبار الموظفين أو غيرهم من الموظفين، أو إلقاء خطاب أو إبلاغ الجمهور بالأمر، أعتقد أنه لم يكن القرار الصائب".

وعند سؤاله عن سبب هروبه هو من أفغانستان، قال محافظ البنك المركزي الأفغاني السابق "كنت هناك منذ 7 سنوات. لقد قمت بتنفيذ الكثير من الإصلاحات وكان لدي الكثير من الأعداء على طول الطريق. وفي حالة عدم وجود رئيس، لا توجد سيادة القانون في تلك الفترة الانتقالية لبضع ساعات، بضعة أيام، يمكن لأي شخص أن يستحوذ على البلاد، وأعتقد أن هذا كان أحد مخاوفي الرئيسية خلال تلك الفترة أيضًا".

وتتطرق أحمدى إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلًا إن ازدياد التضخم "يعني أن أسعار المواد الغذائية سترتفع أيضًا وسيؤدي ذلك إلى ضائقة اقتصادية"، وأضاف أن الشعب الاقتصادي سيواجه صعوبة في التعامل مع هذا الأمر، وبالتالي فإنه "لا تحتاج المساعدة الإنسانية إلى البقاء فحسب، بل يجب زيادتها خلال الأيام والأشهر القليلة القادمة".