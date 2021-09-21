16.4 مليار دولار إجمالي ثروات 7 أثرياء خليجيين.. إليكم القائمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت ثروة 7 من أصحاب المليارات الخليجيين زيادة طفيفة، بحسب فوربس حيث بلغ مجموع ثرواتهم 16.4 مليار دولار، اعتبارًا من 27 يوليو/تموز مقارنة ب 16.2 مليار دولار في أبريل/نيسان، إذ حقق كل من ماجد الفطيم وسهيل بهوان زيادة 100 مليون دولار في كل من صافي ثروتيهما.

وبعيدًا عن دول الخليج، يعد الملياردير المصري ناصف ساويرس الأغنى بين الميارديرات العرب اليوم، إذ يبلغ صافي ثروته 9 مليارات دولار، بينما يعتبر ماجد الفطيم الأغنى بين المليارديرات العرب في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبذلك، يعتبر صافي ثروة أغنى الأثرياء الخليجيين البالغ 16.4 مليار دولار تراجعاً عما حققوه في العام 2017 حين بلغت ثروتهم 33 مليار دولار.

ملاحظة: توقفت فوربس عن إدراج أثرياء من السعودية في القائمة والذي بلغ عددهم 10 في العام 2018.